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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку над Дамаском

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в воскресенье, 28 февраля, отразили ракетную атаку над Дамаском. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По словам собеседника агентства, удары были нанесены Израилем со стороны Голанских высот.

«Сирийские зенитчики отразили атаку в небе Дамаска и поразили большую часть ракет», — сказал источник.

22 января сообщалось, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хама. Сирийскую территорию обстреляли израильские военные со стороны ливанского города Триполи. Они поразили некоторые цели в окрестностях мухафазы Хама.

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