В Сирии сообщили о ракетном ударе по цистернам с нефтью

Ракетному удару подверглись в ночь на понедельник, 15 марта, нефтяные автоцистерны, находящиеся в северной части сирийской провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками. Об этом сообщила проправительственная сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники.

«Несколько ракет неизвестного происхождения нанесли удар по объекту в деревне аль-Хамран на севере провинции Алеппо, где расположены цистерны с нефтью и установки по первоначальной переработке нефти, принадлежащие протурецким вооруженным группировкам, в результате разгорелся пожар», — пишет издание.

По информации газеты, в результате взрывов и пожара ранены несколько членов группировок и сотрудников базы.

Как отмечается, неделю назад в результате аналогичного удара в том же районе сгорели не менее 200 автоцистерн «с похищенной» сирийской нефтью, которую после переработки группировки используют для продажи.

28 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары над Дамаском, они были нанесены Израилем со стороны Голанских высот.