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В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления МИД РФ

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В Японии читатели местных СМИ бурно отреагировали на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет наземного базирования.

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Речь идет о заявлении Захаровой от 12 марта, в котором она указала, что такие действия Вашингтона приведут к новой гонке вооружения, и призвала все заинтересованные стороны искать дипломатические решения по выходу из ситуации. Представитель российского ведомства также подчеркнула, что Москва не оставит без ответа появление дополнительных ракетных угроз.

«Нам нужно размещать у себя непростые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня», — цитирует в воскресенье, 14 марта, «ИноСМИ» ответ японского пользователя под ником ywc на заявление Захаровой.

В свою очередь, другой пользователь указал агрессивно настроенному комментатору, что такие смелые заявления в адрес России неуместны, так как Япония, по его словам, в случае военного конфликта проиграет.

«В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!» — заключил он, отметив, что Токио нужно перестать ждать от Вашингтона помощи и начать полагаться на собственные силы.

Он выразил уверенность, что пацифистское настроение в стране пора менять на более решительное.

Другие читатели выразили мнение, что и внутри Японии размещение американских ракет вызовет критику и недовольство. Некоторые из них уверены, что Токио нужно развивать разработку собственного вооружения.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин пообещал, что Москва предпримет ответные шаги на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что ответные меры будут приниматься в зависимости от того, какие будут создаваться угрозы.

Российский лидер добавил, что у мира не будет будущего без ограничивающих гонку вооружений документов, аналогичных Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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