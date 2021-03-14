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Единственная женщина в отряде космонавтов РФ отправится на МКС

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Единственная женщина, входящая в состав российского отряда космонавтов, в скором времени отправится на Международную космическую станцию (МКС). Речь идет об Анне Кикиной, сообщил глава Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов.

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«Скоро мы услышим, что решением межведомственной комиссии Анна Кикина назначена в экипаж», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в воскресенье, 14 марта.

При этом Власов выразил уверенность, что в обозримом будущем Кикина будет летать на МКС не только бортинженером, но и командиром.

Согласно предварительной программе полетов на МКС на 2021 год, 5 октября на 12 суток на «Союзе МС-19» на МКС прилетит экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова и двух участников космического полета.

На данный момент в состав отряда космонавтов входит одна женщина — Анна Кикина. Ранее планировалось, что он отправится в космос в 2022 году, сообщает «Интерфакс».

Ранее в этот день стало известно, что космонавт Сергей Корсаков, который изначально должен был полететь в космос на «Союзе МС-18» в апреле, стал одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon. Корсаков уже прошел необходимые мероприятия для изготовления космического снаряжения.

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