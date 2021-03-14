Единственная женщина в отряде космонавтов РФ отправится на МКС

Единственная женщина, входящая в состав российского отряда космонавтов, в скором времени отправится на Международную космическую станцию (МКС). Речь идет об Анне Кикиной, сообщил глава Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов.

«Скоро мы услышим, что решением межведомственной комиссии Анна Кикина назначена в экипаж», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в воскресенье, 14 марта.

При этом Власов выразил уверенность, что в обозримом будущем Кикина будет летать на МКС не только бортинженером, но и командиром.

Согласно предварительной программе полетов на МКС на 2021 год, 5 октября на 12 суток на «Союзе МС-19» на МКС прилетит экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова и двух участников космического полета.

На данный момент в состав отряда космонавтов входит одна женщина — Анна Кикина. Ранее планировалось, что он отправится в космос в 2022 году, сообщает «Интерфакс».

Ранее в этот день стало известно, что космонавт Сергей Корсаков, который изначально должен был полететь в космос на «Союзе МС-18» в апреле, стал одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon. Корсаков уже прошел необходимые мероприятия для изготовления космического снаряжения.