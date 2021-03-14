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Космонавт Корсаков стал претендентом на полет на Crew Dragon

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Космонавт Сергей Корсаков, который изначально должен был полететь в космос на «Союзе МС-18» в апреле, стал одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon. Об этом 14 марта сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.

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По его словам, космонавт уже прошел необходимые мероприятия для изготовления космического снаряжения, сообщило радио kp.ru.

На этой неделе «Роскосмос» о выводе Корсакова из состава основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18», вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай.

12 февраля стало известно, что американские астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс совершат полет на Международную космическую станцию в 2022 году в составе экипажа частного корабля Crew Dragon.

В феврале частная американская компания SpaceX объявила имя второго члена экипажа первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon. Им стала 29-летняя Хейли Арсенокс, бывшая пациентка клиники St. Jude Children's Research Hospital. В экипаже она займет место, условно получившее название «Надежда».

До конца года новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. Сообщалось, что в миссию Inspiration4 войдут четыре космических туриста.

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