Стали известны имена двух астронавтов миссии Crew Dragon в 2022 году на МКС

Американские астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс совершат полет на Международную космическую станцию (МКС) в 2022 году в составе экипажа частного корабля Crew Dragon. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщило NASA.

Линдгрен и Хайнс станут капитаном и пилотом четвертой рабочей миссии корабля, принадлежащего компании SpaceX. Полный состав экипажа будет известен позднее, пока еще отбор кандидатов, отметили в космическом агентстве.

Хайнс, отобранный в ряды астронавтов лишь в 2017 году, отправится на орбиту впервые, а для Линдгрена это будет второй полет в космос.

В декабре 2020 Американское космическое агентство сообщило об отборе трех астронавтов в третий регулярный рейс на МКС новейшего корабля Crew Dragon, в него войдут двое американцев — Раджа Чари и Том Маршберн, а также астронавт из Германии Маттиас Маурер. Имя четвертого члена экипажа пока не определено. Миссия запланирована на осень 2021 года.

7 февраля космический корабль Crew Dragon, находящийся на МКС побил державшийся почти полвека американский рекорд по длительности полета пилотируемого космического корабля. Ранее рекорд в 84 дня принадлежал команде Skylab 4, который был установлен 8 февраля 1974 года. Он принадлежал кораблю Apollo с экипажем из Джеральда Карра, Эдварда Гибсона и Уилльяма Поуга.

Crew Dragon в ноябре 2020 года доставил на МКС экипаж из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннона Уолкера, а также японца Соити Ногути. Они вернутся на Землю весной, таким образом, продолжительность полета Crew Dragon составит 160–170 дней.