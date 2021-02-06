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Корабль Crew Dragon побьет рекорд США на МКС

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Космический корабль Crew Dragon, находящийся на Международной космической станции (МКС), в воскресенье, 7 февраля, побьет державшийся почти полвека американский рекорд по длительности полета пилотируемого космического корабля. Об этом в субботу, 6 февраля, говорится на сайте NASA.

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Четыре астронавта экспедиции SpaceX Crew-1 превзойдут рекорд США по большинству дней пребывания в космосе. Будет побит рекорд в 84 дня, установленный командой Skylab 4 8 февраля 1974 года. Он принадлежал кораблю Apollo с экипажем из Джеральда Карра, Эдварда Гибсона и Уилльяма Поуга.

Мировой же рекорд длительности полета пилотируемого космического корабля принадлежит российскому «Союзу ТМА-9», который в 2006–2007 годах вместе с россиянином Михаилом Тюриным и американцем Майклом Лопесом-Алегриа провел на МКС 215 суток.

Crew Dragon в ноябре 2020 года доставил на МКС экипаж из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. Они вернутся на Землю весной, таким образом, продолжительность полета Crew Dragon составит 160–170 дней.

Как стало известно ранее, в феврале, американская компания SpaceX может провести запуск ракеты Falcon 9 с полностью гражданским экипажем к концу 2021 года.

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