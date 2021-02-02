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SpaceX допустила запуск ракеты с гражданским экипажем в 2021 году

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Американская компания SpaceX может провести запуск ракеты Falcon 9 с полностью гражданским экипажем к концу 2021 года.

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Известно, что одним из четырех участников полета будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, имена остальных будут объявлены позднее.

«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», — сообщается на сайте компании в понедельник, 1 февраля.

Пуск планируется произвести в Центре космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. Предполагается, что экипаж пробудет на околоземной орбите несколько дней.

29 января основатель SpaceX Илон Маск заявил, что из-за правил Федерального управления гражданской авиации США «человечество никогда не доберется до Марса».

Однако позднее данное сообщение в Twitter-аккаунте Маска было удалено.

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