Лыжница Ступак пришла третьей в гонке преследования на Кубке мира

Российская лыжница Юлия Ступак заняла третье место в гонке преследования на 30 км свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине. Об этом 14 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Первой пришла норвежка Хейди Венг, она преодолела 30-километровую дистанцию за 1 час 28 минут 11 секунд. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон.

Накануне Ступак выиграла масс-старт на 10 км классическим стилем. Она пробежала дистанцию за 25 минут 13,3 секунды. Второе место заняла норвежка Хайди Венг, а третьей пришла представительница Швеции Эбба Андерссон.

13 марта россиянин Александр Большунов стал первым в гонке на трассе 15 км классическим стилем. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим пришел еще один представитель Норвегии Пол Голберг (+18,9).