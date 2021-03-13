Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Биатлонистка Гореева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU
Мир
Два человека выжили при крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Общество
Умер один из создателей фестиваля «Пять вечеров» Александр Гетман
Спорт
В ОКР выразили готовность предложить новую композицию вместо гимна РФ
Наука
NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе
Спорт
Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России
Мир
Во Франции задержали планировавших теракты подростков
Общество
Названы предварительные дата и место похорон Рахимова

Россиянка Ступак выиграла масс-старт на 10 км в финале Кубка мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская лыжница Юлия Ступак выиграла масс-старт на 10 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира, который проходил в швейцарском Энгадине в субботу, 13 марта.

Весенний марафон: чего ждать от новой дуэли Большунова и Клебо
Спустя неделю после скандала на ЧМ два лучших лыжника планеты вновь встретятся лицом к лицу

Спортсменка пробежала дистанцию за 25 минут 13,3 секунды, пишет «Газета.ру».

Второе место заняла норвежка Хайди Венг, отставание от россиянки составило 7,1 секунды, а третьей пришла представительница Швеции Эбба Андерссон (+8,5), сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в субботу российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии. Он стал первым на трассе в 15 км классическим стилем, показав время 34 минуты 07,1 секунды.

Как отмечает «Газета.ру», Большунов ранее в марте поделился планами завоевать на Олимпийских играх золотую медаль, которой у спортсмена еще нет. На Играх-2018 в Пхенчхане он завоевал три серебра и одну бронзу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021