Россиянка Ступак выиграла масс-старт на 10 км в финале Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак выиграла масс-старт на 10 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира, который проходил в швейцарском Энгадине в субботу, 13 марта.

Спортсменка пробежала дистанцию за 25 минут 13,3 секунды, пишет «Газета.ру».

Второе место заняла норвежка Хайди Венг, отставание от россиянки составило 7,1 секунды, а третьей пришла представительница Швеции Эбба Андерссон (+8,5), сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в субботу российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии. Он стал первым на трассе в 15 км классическим стилем, показав время 34 минуты 07,1 секунды.

Как отмечает «Газета.ру», Большунов ранее в марте поделился планами завоевать на Олимпийских играх золотую медаль, которой у спортсмена еще нет. На Играх-2018 в Пхенчхане он завоевал три серебра и одну бронзу.