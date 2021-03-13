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Лыжник Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира

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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии в субботу, 13 марта.

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Большунов стал первым на трассе в 15 км классическим стилем на соревнованиях в Энгадине. Российский спортсмен пришел первым со временем 34 минуты 07,1 секунды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим пришел еще один представитель Норвегии Пол Голберг (+18,9).

Как добавляет «Газета.ру», Большунов ранее в марте поделился планами завоевать на Олимпийских играх золотую медаль, которой у спортсмена еще нет. На Играх-2018 в Пхенчхане спортсмен завоевал три серебра и одну бронзу.

7 марта в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем у Большунова сломалась палка из-за борьбы с Клебо. Из-за этого российский лыжник пришел к финалу третьим, а норвежец — первым.

После произошедшего норвежца дисквалифицировали. В итоге Большунов получил серебро.

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