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Экс-премьер Украины заявил об обнищании населения страны

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В последние годы уровень зарплат украинцев значительно сократился. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в воскресенье, 14 марта, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«В период с 2010 по начало 2014 года доходы населения выросли в 1,6 раза. Мы вышли на среднюю заработную плату примерно 500 долларов в месяц», — сказал Азаров. По его словам, украинцы раньше жили лучше румын и болгар, несмотря на то, что те страны были членами Евросоюза.

По мнению Азарова, в настоящее время зарплаты в стране сократились в два раза и существует прослойка населения, которой это нравится.

«Что значит, если рабочая сила стала стоить дешево? Значит, можно извлекать сверхприбыль», — заключил он.

Накануне он заявил, что Украиной в настоящее время управляют США. Как напомнил Азаров, украинские события 2014 года произошли при содействии иностранных спецслужб. Кроме того, он сравнил среднюю украинскую пенсию и российскую, указав, что на Украине выплаты пенсионерам ниже в три раза.

Как он добавил, современную Украину можно назвать самой бедной страной в Европы.

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