Экс-премьер Украины сравнил размер пенсий в Москве и в Киеве

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил пенсионные выплаты в России и на Украине. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 11 марта.

По его словам, средняя украинская пенсия меньше российской примерно в три раза.

«Был период, когда у нас средняя заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России. И этот период был совсем недавно, семь или восемь лет назад всего-навсего», — отметил Азаров.

Как он добавил, современную Украину можно назвать самой бедной страной в Европы, ранее ими были Молдова и Албания. Кроме того, на Украине смертность в два с половиной раза превышает рождаемость, после событий 2014 года показатель вырос на 155 тыс. человек в год.

«Это очень много, это вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает», — уверен политик.

В заключение Азаров заявил, что судьба государства стала «очень незавидной» после Майдана.

В конце января глава нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев заявил, что на Украине могут резко сократиться пенсии на фоне демографического кризиса. Согласно его прогнозам, суммы выплат уменьшатся в полтора раза к 2030 году. Причиной такой ситуации станет сокращение числа наемных работников, с чьих зарплат будут отчисляться взносы в Пенсионный фонд, а также увеличение количества пенсионеров в стране.

При этом в октябре 2020 года премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и вовсе могут исчезнуть на Украине. По его словам, государство будет неспособно их выплачивать уже через 15 лет.