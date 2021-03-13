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Экс-премьер Украины назвал «реальных хозяев» страны

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Украиной в настоящее время управляют Соединенные Штаты Америки, заявил 13 марта в эфире радиостанции «Говорит Москва» бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

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Комментируя возможность народных волнений на Украине, он отметил, что для этого в стране должна действовать определенная партия. Американцы тоже это прекрасно понимают, полагает Азаров, поэтому запретили ведущую в прошлом политическую силу — Партию регионов.

Как он напомнил, украинские события 2014 года произошли при содействии иностранных спецслужб. Штаб переворота был в посольстве США, содействовали американцам англичане.

«Потому что англичане очень большие специалисты в этом плане. А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича (экс-президента Виктора Януковича. — Ред.)», — поделился он мнением.

В феврале он также заявил, что на Украине невозможен новый евромайдан, из-за того что его некому организовать.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками.

В феврале 2014 года на площади произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, тогдашний президент страны Виктор Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул государство. Ему предоставили временное убежище в России до 26 октября 2021 года.

Николай Азаров возглавлял правительство Украины с 2010 по 2014 год. Он также выехал из страны.

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