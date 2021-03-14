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Медики дали советы постящимся по вакцинации от COVID-19

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Соблюдающим Великий пост могут поставить вакцину от COVID-19 при условии, что их рацион питания сбалансирован, а также если они не страдают хроническими заболеваниями. Об этом 14 марта рассказала врач-терапевт и диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

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По словам врача, есть строгий и не строгий пост, передает телеканал РЕН ТВ. В любом случае перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, не окажет ли решение поститься негативного влияния на организм.

В случае невозможности совмещения правильнее сделать выбор в пользу вакцинации, отметила специалист.

В беседе с ТАСС врач-диетолог высшей категории Елена Чедия уточнила, что во время соблюдения поста из-за исключения из рациона продуктов животного происхождения нарушается белковый обмен.

«Когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела», — объяснила врач.

Переболевшим коронавирусом в средней или тяжелой формах врачи рекомендовали отказаться от соблюдения поста в этом году.

Как уточнила Бурляева, COVID-19 может привести к появлению осложнений после выздоровления от вируса, в том числе встречаются и проблемы с ЖКТ, в связи с чем пост станет дополнительной нагрузкой.

Великий пост в 2021 году он продлится с 15 марта по 1 мая. 14 марта православные верующие встречают Прощеное воскресенье — последний день масленичной недели перед началом Великого поста.

Накануне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о противопоказаниях для вакцинации, указал, что даже при онкологических заболеваниях сделать прививку можно. Он указал, что российский препарат «Спутник V» в 100% случаев защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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