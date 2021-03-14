Православные верующие встретили Прощеное воскресенье

Православные верующие встречают Прощеное воскресенье — последний день масленичной недели перед началом Великого поста.

В этот день в православных храмах совершается чин прощения. Во время богослужения и духовенство, и миряне просят прощение друг у друга. Это стало народной традицией, поэтому люди стали просить прощение на протяжении всего дня.

По мнению священников, примирение с людьми является необходимой ступенью в покаянии. Великий пост — это как раз время покаяния, «ревизии» своей духовной жизни и исправления.

Ранее в Никола-Ленивце проводили Масленицу. В этот раз гостей праздника ждал масштабный перформанс под названием «Масленица. Вакцинация». Участники ярмарки получали за победу блинкоины, которые могли тратить на угощения.

Главным арт-объектом стал замок короналюдоеда. Высота постройки — 24 м. По задумке, перформанс — заговор шаманов от всех болезней. Горело строение хорошо — коронавирус пойдет на спад.