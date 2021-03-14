США почти месяц не могли установить контакт с КНДР

Власти США продолжают работу по предотвращению обострения напряженности в отношениях с КНДР в связи с ее программой ядерного оружия и баллистических ракет. Почти месяц Вашингтон предпринимал попытки «по различным каналам» связаться с Пхеньяном, но пока ответа не последовало. Об этом в субботу, 13 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в президентской администрации.

«Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил в разговоре с ТАСС представитель администрации США высокого ранга, «активного диалога» с КНДР нет уже больше года, «несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США». В Вашингтоне надеются завершить указанный обзор политики в отношении Северной Кореи в «в ближайшие недели».

28 января стало известно, что Госдепартамент США намерен выдать грант в размере до $4 млн на программу по противодействию распространению оружия массового уничтожения и развитию ракетной программы КНДР.

9 января Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи заявил, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил. Кроме того, он объявил о завершении разработки новой ядерной подводной лодки, «которая является примером модернизации».

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 22 января заявила, что Вашингтон продолжит работу по сдерживанию КНДР. Она отметила, что США ведут консультации с Южной Кореей, Японией и государствами-союзниками о возможностях давления на Северную Корею.