Шайба Бучневича и пас Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Бостон»

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в субботу, 13 марта, в гостях победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Авторами заброшенных шайб стали К'Андре Миллер (4-я минута), Крис Крайдер (26), Райан Стром (49) и Павел Бучневич (57), который также ассистировал Миллеру во время первого гола. Результативной передачей также отметился российский форвард Артемий Панарин. Это первый матч 29-летнего игрока после перерыва в девять игр. Всего в этом сезоне в 15 матчах Панарин набрал 19 (5+14) очков, у Бучневича в 26 встречах 22 (8+14) очка.

«Рейнджерс» прервали серию из трех поражения подряд и занимают шестое место, набрав в 26 матчах 25 очков. «Бостон» потерпел третье поражение в последних четырех встречах и после 25 игр идет четвертым с 32 очками.

В следующем матче «Рейнджерс» примут «Филадельфию», «Бостон» в гостях сыграет с «Питтсбургом». Обе встречи пройдут 16 марта.

22 февраля агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Пол Теофанос заявил, что отрицает все обвинения в адрес игрока в избиении девушки. В тот же день и клуб российского нападающего также отверг обвинения в адрес Панарина.