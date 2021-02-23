Агент хоккеиста Панарина отверг обвинения в его адрес

Агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Пол Теофанос отрицает все обвинения в адрес игрока в избиении девушки. Об этом он заявил в понедельник, 22 февраля.

«Я однозначно, категорически отрицаю все эти ложные утверждения, исходящие из России в отношении Артемия. Это ложь», — приводит слова Теофаноса журналист газеты New York Post Ларри Брукс в своем Twitter.

Ранее в понедельник клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» также отверг обвинения в адрес Панарина. В «Рейнджерс» назвали эту историю сфабрикованной и поддержали хоккеиста. В заявлении говорится, что клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать с ним над тем, чтобы определить источник этих безосновательных обвинений. Пока хоккеисту предоставлен отпуск.

По словам бывшего тренера подмосковного «Витязя» Андрея Назарова, где ранее играл Панарин, инцидент произошел в 2011 году в Риге. Он рассказал в интервью kp.ru, что хоккеист в местном баре ударил 18-летнюю девушку и дело тогда замяли лишь благодаря вмешательству авторитетных людей.

Артемий Панарин провел свой первый матч в НХЛ в 2015 году. Выступая за «Чикаго Блэкхокс», «Коламбус» и «Нью-Йорк Рейнджерс» он забросил 153 шайбы и сделал 280 результативных передач.

Ранее, 2 февраля, три очка и две результативные передачи Панарина принесли его команде победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.