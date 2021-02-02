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Три очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ, пишет «Спорт-Экспресс».

Игра прошла 1 февраля в Нью-Йорке. Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Кевина Руни, Криса Крайдера и Артемия Панарина, который также отметился двумя результативными передачами. В составе «Питтсбурга» заброшенной шайбой отличился Джейсон Цукер.

Следующую игру «Рейнджерс» проведет 5 февраля на домашней арене против «Вашингтон Кэпиталз», «Питтсбург» — 3 февраля дома против «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее, 31 января, нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3) и вышел на седьмое место в списке лучших снайперов лиги.

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