Три очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ, пишет «Спорт-Экспресс».

Игра прошла 1 февраля в Нью-Йорке. Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Кевина Руни, Криса Крайдера и Артемия Панарина, который также отметился двумя результативными передачами. В составе «Питтсбурга» заброшенной шайбой отличился Джейсон Цукер.

Следующую игру «Рейнджерс» проведет 5 февраля на домашней арене против «Вашингтон Кэпиталз», «Питтсбург» — 3 февраля дома против «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее, 31 января, нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3) и вышел на седьмое место в списке лучших снайперов лиги.