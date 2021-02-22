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В «Нью-Йорк Рейнджерс» отвергли обвинения в избиении Панариным девушки

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Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отверг обвинения в адрес российского нападающего команды Артемия Панарина об избиении девушки и планирует разобраться в ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе клуба 22 февраля.

«Артемий потрясен этой историей, и мы предоставим ему отдых на какое-то время. Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать с ним над тем, чтобы определить источник этих безосновательных обвинений», — говорится в заявлении клуба в Twitter.

В «Рейнджерс» назвали эту историю сфабрикованной и поддержали хоккеиста.

По словам бывшего тренера подмосковного «Витязя» Андрея Назарова, где ранее играл Панарин, инцидент произошел в 2011 году в Риге. Он рассказал в интервью kp.ru, что хоккеист в местном баре ударил 18-летнюю девушку и дело тогда замяли лишь благодаря вмешательству авторитетных людей.

Артемий Панарин провел свой первый матч в НХЛ в 2015 году. Выступая за «Чикаго Блэкхокс», «Коламбус» и «Нью-Йорк Рейнджерс» он забросил 153 шайбы и сделал 280 результативных передач.

Ранее, 2 февраля, три очка и две результативные передачи Панарина принесли его команде победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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