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«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в матче «Тинькофф РПЛ»

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«Спартак» победил «Динамо» в матче 22-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в субботу, 13 марта, окончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

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Первым автогол в ворота «Спартака» забил Павел Маслов на 20-й минуте, однако в середине первого тайма Виктор Мозес (30-я минута) смог выровнять счет.

Во второй половине игры «Спартак» получил право на пенальти, его реализовал Александр Соболев (63), пишет издание «Спорт-Экспресс».

Благодаря своей победе «Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее в этот день петербургский клуб «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 4:0 и стал лидером турнира.

Также в субботу тульский ФК «Арсенал» встретился с ЦСКА в домашнем матче. Игра закончилась со счетом 2:1.

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