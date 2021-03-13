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Экономика
Цена биткоина обновила исторический рекорд и превысила $60 тыс.

Цена биткоина обновила исторический рекорд и превысила $60 тыс.

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Стоимость биткоина вновь обновила рекорд и в субботу, 13 марта, превысила отметку в $60 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Медвежья заслуга: до какого уровня может обвалиться биткоин
Он пробьет $30 тыс., но это ненадолго, считают аналитики

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.29 мск криптовалюта росла в цене на 5,77%, до $60 104, пишет «Газета.ру».

А по данным портала CoinMarketCap, объединяющего данные 20 бирж, по состоянию на 14.33 мск биткоин дорожал на 7,08%, до $59 952. Площадка CoinDesk 20 сообщила о росте биткоина до $59 864.

С конца января стоимость биткоина росла в течение месяца. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза.

В феврале опрошенные «Известиями» аналитики спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Главной причиной удешевления криптовалют стала критика со стороны министра финансов США Джанет Йеллен, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

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