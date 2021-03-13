Рудковская назвала причину ухода Алены Косторной от Плющенко
Российская телеведущая, музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала причину ухода чемпионки Европы 2020 года по фигурному катанию Алены Косторной из «Академии Плющенко». Об этом в пятницу, 12 марта, писал «Спорт-Экспресс».
Она отметила, что покинуть группу фигуристка решила после того, как отношения с тренером Сергеем Розановым ухудшились.
«Так сложилось, что она решила уйти. Ничего плохого в этом не вижу, просто можно было немного по-другому всё сделать, но это уже лирика», — рассказала Рудковская.
По ее словам, они с Косторной остались в хороших отношениях. На данный момент контракт пока не расторгнут, продюсера «не задевает, что юридически она еще у них, а фактически уже там».
6 марта стало известно, что Алена Косторная вернулась к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко летом 2020 года. Фигуристка работала с Тутберидзе с 2017 года.
По словам Плющенко, в том, что фигуристка решила вернуться к Тутберидзе, нет ничего плохого. Он подчеркнул, что изначально чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию пришла в «Академию Плющенко» работать с Сергеем Розановым, а сам Плющенко ее консультировал. При этом о помощи, по словам чемпиона, Косторная попросила его, когда решила отрабатывать аксель в 3,5 оборота, однако потом она заболела коронавирусом, после которого у нее случились осложнения.
В январе 2021 года спортсменка сообщила, что ушла от Тутберидзе после того, как выбранную ею композицию отдали другой фигуристке.