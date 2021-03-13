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Рудковская назвала причину ухода Алены Косторной от Плющенко

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Российская телеведущая, музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала причину ухода чемпионки Европы 2020 года по фигурному катанию Алены Косторной из «Академии Плющенко». Об этом в пятницу, 12 марта, писал «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что покинуть группу фигуристка решила после того, как отношения с тренером Сергеем Розановым ухудшились.

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«Так сложилось, что она решила уйти. Ничего плохого в этом не вижу, просто можно было немного по-другому всё сделать, но это уже лирика», — рассказала Рудковская.

По ее словам, они с Косторной остались в хороших отношениях. На данный момент контракт пока не расторгнут, продюсера «не задевает, что юридически она еще у них, а фактически уже там».

6 марта стало известно, что Алена Косторная вернулась к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко летом 2020 года. Фигуристка работала с Тутберидзе с 2017 года.

По словам Плющенко, в том, что фигуристка решила вернуться к Тутберидзе, нет ничего плохого. Он подчеркнул, что изначально чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию пришла в «Академию Плющенко» работать с Сергеем Розановым, а сам Плющенко ее консультировал. При этом о помощи, по словам чемпиона, Косторная попросила его, когда решила отрабатывать аксель в 3,5 оборота, однако потом она заболела коронавирусом, после которого у нее случились осложнения.

В январе 2021 года спортсменка сообщила, что ушла от Тутберидзе после того, как выбранную ею композицию отдали другой фигуристке.

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