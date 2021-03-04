Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в четверг, 4 марта, заявил, что не видит ничего плохого в том, что его подопечная Алена Косторная решила вернуться обратно в группу тренера Этери Тутберидзе.

Он подчеркнул, что изначально чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию пришла в «Академию Плющенко» работать с Сергеем Розановым, а сам Плющенко ее консультировал. При этом о помощи, по словам чемпиона, Косторная попросила его, когда решила отрабатывать аксель в 3,5 оборота, однако потом она заболела коронавирусом, после которого у нее случились осложнения.

Плющенко отметил, что спортсменка попала в его команду в сложный период и пропустила два месяца тренировок из-за проблем со здоровьем.

«У меня нет сомнений в ее будущем, если она будет работать и выкладываться на 100%, не болеть и восстановится полностью, что я ей и предлагал сделать в этом сезоне. Я и моя команда для нее сделали всё, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью», — цитирует ТАСС Плющенко.

В свою очередь, сама Косторная заявила, что пока не готова обсуждать свое возможное возвращение к Тутберидзе.

«Я вообще эту тему не обсуждаю и по телефону сейчас не общаюсь», — приводит ее слова «РИА Новости».

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев же отметил, что вопрос о возвращении фигуристки к Тутберидзе пока не решен. По его словам, всё будет зависть о того, как спортсменка и тренер договорятся и как последняя к этому относится. Он подчеркнул, что не влезает в их отношения.

«Единственное, что я могу сказать, мы рады любому решению. Ошибся молодой человек в том или ином виде спорта, решил вернуться — никакого осуждения нет, пусть приходит. Каждый вправе ошибаться или обижаться на кого-то — как в семье, всё может быть», — подчеркнул Лайшев.

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года, фигуристка Елена Радионова, в свою очередь, подчеркнула, что решение о переходе в другую команду не принимаются за один день и, возможно, непопадание Косторной на чемпионат мира стало решающим фактором.

«Конечно, когда Алена уходила к Плющенко, она многое наговорила сгоряча. Но Этери Георгиевна показала, что она сильная личность. Я считаю, что это действительно сильный поступок. Расставание — это всегда непросто. Тем более, как мне кажется, у них с Этери были теплые отношения», — цитирует Родионову «Спорт-Экспресс».

О том, что фигуристка намерена вернуться к Тутберидзе, от которой она ушла в команду Плющенко летом прошлого года, стало известно накануне. У бывшего тренера Косторная занималась с 2017 года.

В январе 2021 года чемпионка сообщила, что ушла от Тутберидзе после того, как выбранную ею композицию отдали другой фигуристке.