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Источник сообщил о планах Косторной вернуться к Тутберидзе

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная намерена вернуться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщил источник ТАСС в среду, 3 марта.

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«Косторная намерена вернуться к Тутберидзе, переговоры прошли в среду», — сказал собеседник агентства.

Решение о переходе фигуристки в «Самбо-70» пока не принято, заявил, в свою очередь, генеральный директор школы Ренат Лайшев.

По его словам, «это должна решить Этери Георгиевна».

Сама Косторная отказалась комментировать свой предполагаемый переход.

«Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», — сказала она «Р-Спорт».

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала газете «Спорт-Экспресс» возможное возвращение фигуристки к Тутберидзе.

«Если это не фейк, конечно! Но я могу сказать так: вернется ли Косторная обратно, будет решать только Тутберидзе!» — сказала она.

Сейчас фигуристка представляет группу Евгения Плющенко, к которому ушла от Тутберидзе в 2020 году. О ее переходе стало известно 31 июля. У бывшего тренера спортсменка занималась с 2017 года.

В январе 2021-го Косторная рассказала, что ушла от Тутберидзе после того, как выбранную ею композицию отдали другой спортсменке.

В мае 2020 года от Тутберидзе к Плющенко перешла бронзовая медалистка чемпионата Европы Александра Трусова. Тренер ЦСКА по фигурному катанию Сергей Давыдов предполагал, что девушкам предложили более выгодные условия.

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