Обратное вращение: зачем Косторная вернулась к Тутберидзе

В межсезонье сразу несколько человек перешло из «Хрустального» в академию Евгения Плющенко — Алена Косторная и Александра Трусова вместе с тренером Сергеем Розановым. Ситуация с Сашей была вполне закономерной — у фигуристки явно амбиции выше, чем просто быть третьим номером в группе, нужно было большее внимание к себе. Алена пришла к Плющенко внезапно, прошлым летом — практически просто сбежала со сборов в Новогороске. А 3 марта внезапно оказалось, что Косторная засобиралась обратно к Тутберидзе. Плющенко подтвердил уход спортсменки, а тренерский штаб «Хрустального» взял время на раздумье. Об этом у себя в инстаграме написал хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

История конфликта

Уход чемпионки Европы от Этери Георгиевны изначально получился достаточно странным — казалось, что Алена просто не смогла сдержать эмоций и решила уйти, до конца не обдумав решение. В то время она просто работала на сборах над новыми программами, а хореограф группы Даниил Глейхенгауз даже выложил кусочек новой постановки для Косторной. И тут — такое: Алена говорит, что ей не нравятся программы, ее желания не учитываются, а на льду приходится работать с несколькими фигуристками младшего возраста.

Сергей Розанов ушел в академию Плющенко чуть раньше вместе с Александрой Трусовой, поэтому Косторная решила попытать счастья там и позвонила бывшему тренеру. Ее контакт стал неожиданностью для всех, и для олимпийского чемпиона в том числе. Вероятно, он планировал плотно сотрудничать с Трусовой, в которой он видит великую спортсменку. А тут еще одна топ-фигуристка и тоже из штаба Этери Георгиевны. Вроде бы Алена даже подумала и решила остаться в прежней группе — она же чемпионка Европы и победитель финала «Гран-при», а более серьезных стартов из-за пандемии провести не удалось. Международный авторитет, высокие компоненты, тройной аксель и самая сильный на данный момент тренерский штаб в мире — чего не хватило Косторной, непонятно. Возможно, тех же рекламных контрактов, которых у нее практически не было, хотя она была самой заметной фигуристкой прошлого сезона.

Обратное вращение3 Алена Косторная во время церемонии награждения призеров на финале Гран-при по фигурному катанию в Москве, 22 ноября 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Алена ушла с травмой, долго лечилась и даже не выступила в произвольной программе на открытых прокатах сборной. Потом все-таки доехала до одного из этапов Кубка России, но без трикселя и с проблемами на вращениях и дорожках шагов. На «Гран-при» в Москве Косторная как раз и проиграла из-за недокрутов и тех же непрыжковых элементов, а потом и вовсе заболела коронавирусом. А позже, как выяснилось, и ангиной.

Фигуристка выступила только на финале Кубка России, где стала шестой, проиграв отбор на чемпионат мира Елизавете Туктамышевой. Строго говоря, состояние и форма Косторной и не позволяли ей выступить в полную силу — к этому добавились еще и новые программы. В Москве, скорее, был просто макет — Алена ездила от элемента к элементу, хотя программы выглядели многообещающими. После короткой Костораня даже разрыдалась, зато уже после произвольной рассказала журналистам, что задумалась о выступлениях и после Олимпийских игр.

Неожиданный поворот

А через три дня — сенсация: Косторная собралась обратно к Тутберидзе. То есть туда, где, по ее мнению, не учитывали ее желаний и не давали достаточной свободы. Сначала все воспринималось, как шутка: реакция напоминала ту, которая была после перехода Евгении Медведевой. Было только одно отличие — после своего ухода Алена достаточно жестко высказывалась в адрес бывших тренеров, чего не позволяла себе Женя.

Обратное вращение2 Во время контрольных покатов фигуристов сборной России в Москве, 8 сентября 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Видимо, просто на эмоциях от неудачного сезона фигуристка засобиралась обратно. Но ее проблемы ведь так просто не решатся — все равно придется долго лечиться, снова привыкать к бывшему тренеру (прошел почти сезон), мириться с тем, что она не сможет реализовывать все свои желания. И главное — у Этери Георгиевны уже есть пять человек, которые хотят поехать на Олимпиаду. И не просто хотят, а как минимум четверо из них точно будут бороться. Вопрос только в Евгении Медведевой, но если она подлечится, то включится в борьбу. Вряд ли Косторная хочет быть шестым номером (при удачном стечении обстоятельств — третьей), когда могла быть первым или хотя бы вторым.



Евгений Плющенко сказал, что отпускает Алену обратно — упрекнуть себя ему не в чем, все условия он предоставил, четыре программы поставили, над тройным акселем работали. Привлекли даже первого тренера фигуристки Елену Жгун.



— Я просто не знаю, что сказать. Алена весь сезон выступала не очень заметно, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион Максим Траньков. — У нее были проблемы со здоровьем, в полной мере мы ее не видели. Если это правда, то сейчас самый подходящий момент чтобы уйти. Какие могут быть причины? Могу сказать одно — если Алена приняла такое решение, то у нее на это есть определенные причины.



И правда — если и переходить, то сейчас, когда уже конец сезона. Но есть сомнения, что Косторной будет комфортно и она сможет достойно подготовиться к отбору на Олимпийские игры в такой атмосфере.

Обратное вращение1 Алена Косторная и тренер Этери Тутберидзе во время чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 в Австрии, 25 января 2020 года Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Когда уходишь от одного тренера к другому, наверняка ты ждешь результата, но надо понимать, что в одиночку результата не добиваются, — прокомментировала «Известиям» решение Косторной чемпионка мира Ирина Слуцкая. — Конечно, это эмоции. Хотелось видеть Алену на первых позициях, но жизнь распорядилась иначе. Сейчас нужно просто успокоиться и принять правильное решение (возможно это и не возвращение к Тутберидзе), посмотреть на себя со стороны и подумать, как это все можно исправить.



Действительно главное для Алены сейчас — перестать метаться и остановиться, начав работать над восстановлением здоровья и попаданием на Олимпийские игры. Следующий сезон будет самым важным в карьере Косторной.