 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Министры ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в России и Казахстане
Спорт
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира
Мир
Польская авиакомпания LOT заявила о возвращении к эксплуатации Boeing 737 MAX
Общество
Комиссия Госдумы начала разработку мер по защите детей в интернете
Общество
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Мир
МИД РФ заявил о желании развития плодотворного сотрудничества с ФРГ
Экономика
Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из регионов Италии и Швеции
Мир
В Великобритании начали антимонопольное расследование в отношении Apple
Общество
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области
/

Обратное вращение: зачем Косторная вернулась к Тутберидзе

Чемпионка Европы-2020 быстро разочаровалась в «Ангелах Плющенко»
Фото: Global Look Press/AFLO/Raniero Corbelletti
Главный слайд
Начало статьи
Обратное вращение: зачем Косторная вернулась к Тутберидзе
2021-03-04 15:11:11">
2021-03-04 15:11:11
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В межсезонье сразу несколько человек перешло из «Хрустального» в академию Евгения Плющенко — Алена Косторная и Александра Трусова вместе с тренером Сергеем Розановым. Ситуация с Сашей была вполне закономерной — у фигуристки явно амбиции выше, чем просто быть третьим номером в группе, нужно было большее внимание к себе. Алена пришла к Плющенко внезапно, прошлым летом — практически просто сбежала со сборов в Новогороске. А 3 марта внезапно оказалось, что Косторная засобиралась обратно к Тутберидзе. Плющенко подтвердил уход спортсменки, а тренерский штаб «Хрустального» взял время на раздумье. Об этом у себя в инстаграме написал хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Ледовое сокровище: команда Загитовой победила в Москве
Приз зрительских симпатий достался сборной Медведевой

История конфликта

Уход чемпионки Европы от Этери Георгиевны изначально получился достаточно странным — казалось, что Алена просто не смогла сдержать эмоций и решила уйти, до конца не обдумав решение. В то время она просто работала на сборах над новыми программами, а хореограф группы Даниил Глейхенгауз даже выложил кусочек новой постановки для Косторной. И тут — такое: Алена говорит, что ей не нравятся программы, ее желания не учитываются, а на льду приходится работать с несколькими фигуристками младшего возраста.

Сергей Розанов ушел в академию Плющенко чуть раньше вместе с Александрой Трусовой, поэтому Косторная решила попытать счастья там и позвонила бывшему тренеру. Ее контакт стал неожиданностью для всех, и для олимпийского чемпиона в том числе. Вероятно, он планировал плотно сотрудничать с Трусовой, в которой он видит великую спортсменку. А тут еще одна топ-фигуристка и тоже из штаба Этери Георгиевны. Вроде бы Алена даже подумала и решила остаться в прежней группе — она же чемпионка Европы и победитель финала «Гран-при», а более серьезных стартов из-за пандемии провести не удалось. Международный авторитет, высокие компоненты, тройной аксель и самая сильный на данный момент тренерский штаб в мире — чего не хватило Косторной, непонятно. Возможно, тех же рекламных контрактов, которых у нее практически не было, хотя она была самой заметной фигуристкой прошлого сезона.

Обратное вращение3
гран при

Алена Косторная во время церемонии награждения призеров на финале Гран-при по фигурному катанию в Москве, 22 ноября 2020 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Золотые коньки: Туктамышева отобралась на ЧМ впервые с 2015 года
Титулованной фигуристке хватило четвертого места в финале Кубка России, Косторная окончательно теряет сезон

Алена ушла с травмой, долго лечилась и даже не выступила в произвольной программе на открытых прокатах сборной. Потом все-таки доехала до одного из этапов Кубка России, но без трикселя и с проблемами на вращениях и дорожках шагов. На «Гран-при» в Москве Косторная как раз и проиграла из-за недокрутов и тех же непрыжковых элементов, а потом и вовсе заболела коронавирусом. А позже, как выяснилось, и ангиной.

Фигуристка выступила только на финале Кубка России, где стала шестой, проиграв отбор на чемпионат мира Елизавете Туктамышевой. Строго говоря, состояние и форма Косторной и не позволяли ей выступить в полную силу — к этому добавились еще и новые программы. В Москве, скорее, был просто макет — Алена ездила от элемента к элементу, хотя программы выглядели многообещающими. После короткой Костораня даже разрыдалась, зато уже после произвольной рассказала журналистам, что задумалась о выступлениях и после Олимпийских игр.

Неожиданный поворот

А через три дня — сенсация: Косторная собралась обратно к Тутберидзе. То есть туда, где, по ее мнению, не учитывали ее желаний и не давали достаточной свободы. Сначала все воспринималось, как шутка: реакция напоминала ту, которая была после перехода Евгении Медведевой. Было только одно отличие — после своего ухода Алена достаточно жестко высказывалась в адрес бывших тренеров, чего не позволяла себе Женя.

Обратное вращение2
Прокаты

Во время контрольных покатов фигуристов сборной России в Москве, 8 сентября 2019 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Хрустальные» тоже плачут: как Щербакова стала трехкратной чемпионкой
Подопечная Этери Тутберидзе выдала безупречное катание после перенесенной болезни

Видимо, просто на эмоциях от неудачного сезона фигуристка засобиралась обратно. Но ее проблемы ведь так просто не решатся — все равно придется долго лечиться, снова привыкать к бывшему тренеру (прошел почти сезон), мириться с тем, что она не сможет реализовывать все свои желания. И главное — у Этери Георгиевны уже есть пять человек, которые хотят поехать на Олимпиаду. И не просто хотят, а как минимум четверо из них точно будут бороться. Вопрос только в Евгении Медведевой, но если она подлечится, то включится в борьбу. Вряд ли Косторная хочет быть шестым номером (при удачном стечении обстоятельств — третьей), когда могла быть первым или хотя бы вторым.

Евгений Плющенко сказал, что отпускает Алену обратно — упрекнуть себя ему не в чем, все условия он предоставил, четыре программы поставили, над тройным акселем работали. Привлекли даже первого тренера фигуристки Елену Жгун.

— Я просто не знаю, что сказать. Алена весь сезон выступала не очень заметно, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион Максим Траньков. — У нее были проблемы со здоровьем, в полной мере мы ее не видели. Если это правда, то сейчас самый подходящий момент чтобы уйти. Какие могут быть причины? Могу сказать одно — если Алена приняла такое решение, то у нее на это есть определенные причины.

И правда — если и переходить, то сейчас, когда уже конец сезона. Но есть сомнения, что Косторной будет комфортно и она сможет достойно подготовиться к отбору на Олимпийские игры в такой атмосфере.

Обратное вращение1
тренер

Алена Косторная и тренер Этери Тутберидзе во время чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 в Австрии, 25 января 2020 года

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Когда уходишь от одного тренера к другому, наверняка ты ждешь результата, но надо понимать, что в одиночку результата не добиваются, — прокомментировала «Известиям» решение Косторной чемпионка мира Ирина Слуцкая. — Конечно, это эмоции. Хотелось видеть Алену на первых позициях, но жизнь распорядилась иначе. Сейчас нужно просто успокоиться и принять правильное решение (возможно это и не возвращение к Тутберидзе), посмотреть на себя со стороны и подумать, как это все можно исправить.

Действительно главное для Алены сейчас — перестать метаться и остановиться, начав работать над восстановлением здоровья и попаданием на Олимпийские игры. Следующий сезон будет самым важным в карьере Косторной.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021