В России за сутки зарегистрировано 9908 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировано 9908 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения заболевания.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (1600), Санкт-Петербурге (943) и Московской области (609).

«За последние сутки в России выявлено 9908 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 868 человек», — говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 4 380 525 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период скончались 91 695 человек, выздоровели 3 985 897 пациентов.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существование в России нескольких вакцин от коронавирусной инфекции позволяет давать самые оптимистичные прогнозы по эпидемической ситуации. По ее словам, в настоящее время главной задачей является создание такой прослойки привитых от коронавируса граждан, которая не даст инфекции распространяться.

За день до этого представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в РФ немного улучшилась. Она пояснила, что страна выходит из пандемии с меньшими потрясениями, чем многие европейские государства.

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