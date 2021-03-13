Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Скончался народный артист России Стахан Рахимов
Мир
Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19
Мир
Politico сообщило о дилемме администрации США из-за «Северного потока – 2»
Наука
На Байкале запустили уникальный глубоководный нейтринный телескоп
Мир
В США заявили о причастности партнеров Microsoft к хакерским атакам
Культура
Картина Дюпонтеля «Счастливо оставаться» получила «Сезар» за лучший фильм
Наука
Российской ракете «Союз» впервые за полвека сменили дизайн
Общество
Синоптик рассказала о предстоящем потеплении в Москве
Общество
Начальника отдела полиции задержали в Красноярске

Два пенсионера погибли в результате пожара в доме в Забайкалье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Николаевском Забайкальского края. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

Уточняется, что причиной возгорания могла стать неисправность отопительной печи.

«В пожарную охрану поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Николаевском Улетовского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью объят пламенем», — отмечается в публикации на официальном сайте ведомства.

Спасатели добавили, что погибшими стали пожилые мужчина и женщина 1936 и 1937 годов рождения.

В настоящее время огонь потушен, дом оказался полностью уничтожен в результате пожара. Точная причина трагедии устанавливается.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате пожара в 14-этажном жилом доме в субботу, 13 марта, в центре Москвы погиб один человек. Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже в доме по адресу: ул. Таганская, д. 44.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021