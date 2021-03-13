Два пенсионера погибли в результате пожара в доме в Забайкалье

Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Николаевском Забайкальского края. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Уточняется, что причиной возгорания могла стать неисправность отопительной печи.

«В пожарную охрану поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Николаевском Улетовского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью объят пламенем», — отмечается в публикации на официальном сайте ведомства.

Спасатели добавили, что погибшими стали пожилые мужчина и женщина 1936 и 1937 годов рождения.

В настоящее время огонь потушен, дом оказался полностью уничтожен в результате пожара. Точная причина трагедии устанавливается.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате пожара в 14-этажном жилом доме в субботу, 13 марта, в центре Москвы погиб один человек. Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже в доме по адресу: ул. Таганская, д. 44.