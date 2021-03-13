Один человек погиб при пожаре в квартире в центре Москвы

В результате пожара в 14-этажном жилом доме в субботу, 13 марта, в центре Москвы погиб один человек. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

Возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже в доме по адресу: ул. Таганская, д. 44.

«Горели личные вещи и мебель на площади 5 кв. м. К сожалению, в результате пожара погиб один человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возгорание было ликвидировано.

12 марта в Анапе произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Пострадали 24 квартиры. Мансардный этаж полностью поврежден пожаром.