CAS отказал России в просьбе использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» вместо национального гимна на Олимпиаде в Токио и Пекине. Об этом 12 марта сообщило агентство Associated Press.

«Комиссия CAS считает, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе с «Катюшей», — говорится в заявлении.

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ. Позже идею поддержали в Госдуме, заметив, что песня советского композитора Матвея Блантера широко известна в мире. Однако ни одна международная федерация не разрешила российским командам использовать «Катюшу» вместо гимна.

Спортивный арбитражный суд CAS 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.

В тот же день первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский счел решение CAS политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.