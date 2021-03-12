МОК решил не настаивать на вакцинации участников Олимпийских игр в Токио

Спортсмены, которые планируют принять участие в летних Олимпийских играх в Токио, не будут обязаны делать прививку от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу, 12 марта, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Мы не собираемся принуждать к вакцинации», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter МОК.

Вместе с этим Бах призвал все национальные олимпийские комитеты выяснить с властями своих стран, какие существуют возможности для вакцинации спортсменов.

Также он высказался на тему присутствия иностранных зрителей на трибунах во время Олимпиады. По словам Баха, решение будут принимать японские власти, так как только они могут знать, какой будет общая обстановка в стране.

9 марта агентство Kyodo, ссылаясь на источники, сообщило, что японские власти не планируют приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду в Токио из-за распространения коронавируса.

10 марта стало известно, что власти Японии также планируют провести без зрителей эстафету олимпийского огня перед церемонией открытия Олимпийских игр.

Изначально ожидалось, что в мероприятии поучаствуют почти 3 тыс. человек, включая гостей. Но японские власти значительно сократили масштаб проведения церемонии из-за нестабильной ситуации с распространением COVID-19.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год: они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.