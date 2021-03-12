В Сербии ожидаемую информатаку на «Спутник V» признали обреченной на провал

Ожидаемая информационная кампания против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обречена на провал. Такое мнение высказал министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

По его мнению, «Спутник V» сейчас является «самой эффективной вакциной против коронавируса на свете».

«Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной», — сказал Попович ТАСС.

Ранее в этот же день «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Вашингтон совместно со своими союзниками намерен развернуть масштабную информационную кампанию против «Спутника V» на фоне растущего спроса на российскую вакцину.

Уточнялось, что кампания будет в первую очередь направлена на европейские страны, зарегистрировавшие вакцину для экстренного использования, — Венгрию, Словакию, Сербию, Черногорию, Сан-Марино и Северную Македонию.

В рамках информационной атаки планируют распространять тезисы «о неэффективности и опасности вакцины», данные о массовой гибели людей якобы в результате прививки, а также публиковать фейковые разоблачительные материалы о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал вероятную информационную атаку на российскую вакцину ожидаемой, так как успехи РФ в борьбе с коронавирусом открыто раздражают русофобские круги Запада.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он зарегистрирован уже в 50 странах.