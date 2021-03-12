Источник предупредил о масштабной информатаке Запада на «Спутник V»

Вашингтон вместе со своими союзниками намерен развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет 12 марта «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле.

«На фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник V» во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению COVID-19», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что кампания будет в первую очередь направлена на европейские страны, зарегистрировавшие вакцину «Спутник V» для экстренного использования, — Венгрию, Словакию, Сербию, Черногорию, Сан-Марино и Северную Македонию.

По словам источника в Кремле, сценарий для информационной атаки готовится через подконтрольные неправительственные организации и медиаструктуры — в частности, через Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд Томсон Рейтер, Би-би-си, Reuters и Internews.

В рамках кампании будут распространяться тезисы «о неэффективности и опасности вакцины», а также данные о массовой гибели людей якобы в результате прививки российским препаратом. Кроме того, США и их союзники намереваются публиковать фейковые разоблачительные материалы о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

«Такие действия США и союзников свидетельствуют об их попытках принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с распространением коронавируса, подорвать доверие мирового сообщества к нашим научным разработкам и воспрепятствовать их сертификации Всемирной организацией здравоохранения, а также уменьшить спрос на вакцину «Спутник V», которая заняла второе место по количеству одобривших ее стран», — добавил собеседник агентства.

2 марта в МИД России заявили о дискредитации достижений РФ в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в публикациях нидерландских СМИ. Речь шла о новостном портале НОС и газете «Алгемеен Дагблад», в публикациях которых говорилось, что Москва использует вакцину «Спутник V» для «самопиара» и расширения политического влияния в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.