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Источник предупредил о масштабной информатаке Запада на «Спутник V»

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Вашингтон вместе со своими союзниками намерен развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет 12 марта «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле.

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«На фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник V» во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению COVID-19», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что кампания будет в первую очередь направлена на европейские страны, зарегистрировавшие вакцину «Спутник V» для экстренного использования, — Венгрию, Словакию, Сербию, Черногорию, Сан-Марино и Северную Македонию.

По словам источника в Кремле, сценарий для информационной атаки готовится через подконтрольные неправительственные организации и медиаструктуры — в частности, через Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд Томсон Рейтер, Би-би-си, Reuters и Internews.

В рамках кампании будут распространяться тезисы «о неэффективности и опасности вакцины», а также данные о массовой гибели людей якобы в результате прививки российским препаратом. Кроме того, США и их союзники намереваются публиковать фейковые разоблачительные материалы о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

«Такие действия США и союзников свидетельствуют об их попытках принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с распространением коронавируса, подорвать доверие мирового сообщества к нашим научным разработкам и воспрепятствовать их сертификации Всемирной организацией здравоохранения, а также уменьшить спрос на вакцину «Спутник V», которая заняла второе место по количеству одобривших ее стран», — добавил собеседник агентства.

2 марта в МИД России заявили о дискредитации достижений РФ в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в публикациях нидерландских СМИ. Речь шла о новостном портале НОС и газете «Алгемеен Дагблад», в публикациях которых говорилось, что Москва использует вакцину «Спутник V» для «самопиара» и расширения политического влияния в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

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