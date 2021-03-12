В ГД назвали ожидаемой информацию о кампании против «Спутника V»

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в пятницу, 12 марта, назвал вероятную информационную атаку на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» со стороны Запада ожидаемой, так как успехи Москвы в борьбе с коронавирусной инфекцией открыто раздражают русофобские круги Запада.

Особенно, по его словам, негодует руководство тех стран, которые не могут взять под контроль пандемию и обеспечить своим гражданам возвращение к нормальной жизни.

В качестве примера успешной борьбы Москвы с пандемией депутат сравнил эпидемиологические тенденции России с ситуацией в США, где, по его словам, уровень распространения COVID-19 существенно выше, наблюдается высокая смертность и затягивается процесс вакцинации. При этом в РФ большинство ограничений, введенных на фоне пандемии, уже сняты и россияне практически живут полноценной жизнью, напомнил Железняк.

«В западных СМИ начинается информационная раскачка, ведутся вбросы фейков о том, что Россия якобы распространяет ложные данные об иностранных вакцинах, чтобы захватить рынок. Подобная атака на нашу страну вполне ожидаема, она происходит особенно усиленно в тот момент, когда Россия демонстрирует очередную победу, будь то ВПК, сельское хозяйство, высокие технологии, спорт или борьба с вирусом», — цитирует его «РИА Новости».

Железняк указал, что ликвидировать последствия пандемии коронавируса можно только совместным трудом мирового сообщества. Поэтому Россия, чьи ученые создали уникальную действенную вакцину, готова сотрудничать в области вирусологии и фармацевтики, подчеркнул он.

По словам парламентария, озабоченные здоровьем своих граждан, ответственные страны, которых уже более 40, проявляют активный интерес к «Спутнику V». Любые попытки господствовать в мире ценой жизни и здоровья людей недопустимы, отметил он.

«Но в США привыкли мерить всё исключительно степенью политических амбиций и выгодой. Вашингтон разучился открыто и честно конкурировать и не может смириться с тем, что наша страна оказалась в лидерах вновь», — заключил Железняк.

Ранее в этот же день «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Вашингтон вместе со своими союзниками намерен развернуть масштабную информационную кампанию против «Спутника V».

Согласно информации агентства, российским спецслужбам стало известно, что на фоне растущего спроса на российскую вакцину в мире США и их союзники планируют развернуть информационную кампанию, чтобы сформировать предвзятое отношение к российским научным разработкам в сфере борьбы с COVID-19.

Источник уточнил, что кампания будет в первую очередь направлена на европейские страны, зарегистрировавшие вакцину «Спутник V» для экстренного использования, — Венгрию, Словакию, Сербию, Черногорию, Сан-Марино и Северную Македонию.

Как отмечалось, сценарий для информационной атаки готовится через подконтрольные неправительственные организации и медиаструктуры — в частности, через Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд Томсон Рейтер, Би-би-си, Reuters и Internews.

Так, в рамках кампании целенаправленно будут распространяться тезисы «о неэффективности и опасности вакцины», а также данные о массовой гибели людей якобы в результате прививки российским препаратом. Кроме того, США и их союзники намереваются публиковать фейковые разоблачительные материалы о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он зарегистрирован уже в 50 странах.

Согласно сведениям, опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины ее эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.