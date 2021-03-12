Польша решила выслать двух белорусских консулов

Польша объявляет персонами нон грата двух белорусских консулов. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.

«В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности, МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве», — написал Пшидач в Twitter.

МИД Белоруссии призвал 9 марта польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка покинуть республику после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном дню «проклятых солдат» в Бресте. Оно прошло 28 февраля с участием представителей неправительственных и молодежных организаций, связанных с Варшавой.

После этого Пшидач заявил, что Варшава «немедленно и адекватно» ответит на высылку Тимофеюка, а также назвал действия Минска враждебными и необоснованными. 10 марта Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата, работающего в Варшаве.

В Минске, в свою очередь, подчеркнули, что героизация военных преступников абсолютно неприемлема, а память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для страны.

«Проклятыми солдатами» называют участников вооруженного антисоветского подполья 1940–1950-х годов. Активистом организации был Ромуальд Райс. Его казнили за геноцид белорусов в 1948 году.