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МИД Белоруссии призвал консула Польши в Бресте покинуть страну

МИД Белоруссии призвал консула Польши в Бресте покинуть страну

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Минск призывает консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка покинуть Белоруссию. Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном во вторник, 9 марта.

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Дипломату вручена соответствующая нота. Причиной такого решения белорусских властей стало участие польского дипломата в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Оно прошло в Бресте 28 февраля с участием представителей неправительственных и молодежных организаций, связанных с Польшей, отметили в министерстве.

Во вторник в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, которому вручи ноту протеста в связи с участием Тимофеюка в подобном мероприятии. В документе консулу предложено покинуть территорию Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что полиция Минска о «проклятых солдатах» остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны.

«Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», — отметили в белорусском МИД.

В Минске подчеркнули, что память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для страны.

Отмечается, что своими преступлениями так называемые «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с фашистами. Участием в посвященных им мероприятиям, как указывают в ведомстве, Тимофеюк грубо нарушил нормы международного права, в том числе Венскую конвенцию о консульских отношениях.

Также в МИД напомнили, что разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением в Белоруссии.

«Проклятыми солдатами» называют участников вооруженного антисоветского подполья в 1940–1950-х годов. Ромуальд Райс был его активистом. Его казнили за геноцид белорусов в 1948 году.

При этом в марте 2019 года Институт национальной памяти Польши (IPN) оправдал Райса. В организации заявили, что его действия не носили преднамеренного характера с целью уничтожения белорусской или православной общины на польской территории. После этого посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений.

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