Варшава вышлет белорусского дипломата

Польша высылает белорусского дипломата в ответ на высылку польского консула из республики. Об этом 10 марта написал на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

По его словам, действия Белоруссии по высылке польского консула в Бресте враждебные и необоснованные. Варшава объявляет персоной нон грата белорусского дипломата, работающего в польской столице, добавил он.

«Соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», — объяснил высокопоставленный дипломат.

МИД Белоруссии призвал 9 марта польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка покинуть республику после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном дню «проклятых солдат» в Бресте. Оно прошло 28 февраля с участием представителей неправительственных и молодежных организаций, связанных с Польшей. После этого Пшидач заявил, что страна «немедленно и адекватно» ответит на высылку Тимофеюка.

В Минске подчеркнули, что героизация военных преступников абсолютно неприемлема, а память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для страны.

«Проклятыми солдатами» называют участников вооруженного антисоветского подполья 1940–1950-х годов. Активистом организации был Ромуальд Райс. Его казнили за геноцид белорусов в 1948 году.