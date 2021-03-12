Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕС продлил санкции против граждан и организаций РФ и Украины на полгода
Общество
Москвичам пообещали скорое начало оттепели
Мир
Польша решила выслать двух белорусских консулов
Мир
Иранское судно подверглось атаке в Средиземном море
Общество
В России предложили расплачиваться за покупки пластиковой тарой
Мир
В Сан-Марино не зарегистрировали побочных эффектов от «Спутника V»
Мир
Глава МИД Украины призвал Россию «открыть доступ» в Крым
Мир
В порту Корфу загорелся круизный лайнер MSC Lirica
Общество
Композитора Лядову похоронят на Кунцевском кладбище

Акции «Тинькофф» выросли на 12% после публикации готовой отчетности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акции «Группы Тинькофф» после публикации финансовых итогов года выросли более чем на 12% на Лондонской бирже, по данным на 18:30 мск, их цена составляет $58,55 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на пятницу, 12 марта.

Доход на месте: как «Тинькофф» заработал 44 млрд рублей в год пандемии
Работающий в онлайне банк показал позитивный результат на фоне лидеров рынка

Накануне TCS Group Holding PLC представил финансовые итоги прошедшего года. Согласно отчету, в прошлом году чистая прибыль выросла на 22% (44,2 млрд рублей) по сравнению с предыдущим годом (в 2019 году она составила 36,1 млрд рублей).

Сообщалось, что общая выручка группы компаний увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 195,8 млрд рублей (в 2019 году — 161,9 млрд рублей).

Как указывал председатель правления «Группы Тинькофф» Оливер Хьюз, «Тинькофф» укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка страны по количеству активных клиентов и ведущего онлайн-банка в финансовом секторе. По итогам минувшего года количество клиентов достигло отметки в 13,3 млн человек.

В отчете департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка, который есть в распоряжении «Известий», указывается, что результаты TCS Group по МСФО за 2020 год оказались близки к прогнозам в части прибыли.

Как указывается в документе, в 2021 году группа ожидает дальнейшего увеличения чистой прибыли на фоне сильного кредитного цикла (рост портфеля более чем на 30%), снижения давления со стороны резервов и увеличения вклада некредитного бизнеса.

«Мы повышаем целевую цену ГДР TCS Group на 5%, до $44,6, после обновления нашей модели компании. Отметим при этом, что быстрый рост прибыли группы уже, на наш взгляд, более чем отражен в цене акций, которые по-прежнему выглядят фундаментально «перегретыми», — отмечается в отчете.

В то же время аналитики не видят явных предпосылок для снижения котировок в преддверии предстоящего 7 апреля раскрытия стратегии компании и сохраняют рейтинг бумаг TCS Group на уровне «по рынку».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021