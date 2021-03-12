Акции «Тинькофф» выросли на 12% после публикации готовой отчетности

Акции «Группы Тинькофф» после публикации финансовых итогов года выросли более чем на 12% на Лондонской бирже, по данным на 18:30 мск, их цена составляет $58,55 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на пятницу, 12 марта.

Накануне TCS Group Holding PLC представил финансовые итоги прошедшего года. Согласно отчету, в прошлом году чистая прибыль выросла на 22% (44,2 млрд рублей) по сравнению с предыдущим годом (в 2019 году она составила 36,1 млрд рублей).

Сообщалось, что общая выручка группы компаний увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 195,8 млрд рублей (в 2019 году — 161,9 млрд рублей).

Как указывал председатель правления «Группы Тинькофф» Оливер Хьюз, «Тинькофф» укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка страны по количеству активных клиентов и ведущего онлайн-банка в финансовом секторе. По итогам минувшего года количество клиентов достигло отметки в 13,3 млн человек.

В отчете департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка, который есть в распоряжении «Известий», указывается, что результаты TCS Group по МСФО за 2020 год оказались близки к прогнозам в части прибыли.

Как указывается в документе, в 2021 году группа ожидает дальнейшего увеличения чистой прибыли на фоне сильного кредитного цикла (рост портфеля более чем на 30%), снижения давления со стороны резервов и увеличения вклада некредитного бизнеса.

«Мы повышаем целевую цену ГДР TCS Group на 5%, до $44,6, после обновления нашей модели компании. Отметим при этом, что быстрый рост прибыли группы уже, на наш взгляд, более чем отражен в цене акций, которые по-прежнему выглядят фундаментально «перегретыми», — отмечается в отчете.

В то же время аналитики не видят явных предпосылок для снижения котировок в преддверии предстоящего 7 апреля раскрытия стратегии компании и сохраняют рейтинг бумаг TCS Group на уровне «по рынку».