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Композитора Лядову похоронят на Кунцевском кладбище

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Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку Людмилу Лядову похоронят в субботу, 13 марта, на Кунцевском кладбище, отпевание будет проходить в Новодевичьем монастыре. Об этом 12 марта заявил ее представитель Виталий Мирошников.

«Отпевание пройдет в 11:00 в Новодевичьем монастыре, похоронят Людмилу Алексееву на Кунцевском кладбище рядом с матерью», — рассказал он «РИА Новости».

Людмила Лядова умерла в московской больнице 10 марта. Ранее, 27 февраля, ее госпитализировали с COVID-19. Врачи диагностировали у нее 75-процентное поражение легких.

Пианист-виртуоз Денис Мацуев рассказал, что Лядова была человеком с задором, чувством юмора, а мелодизм ее музыки заряжал энергией. Также он назвал композитора «удивительно веселой, доброй».

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске. В 1948 году она окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 год выступала на эстраде в дуэте с артисткой Ниной Пантелеевой. Композиции, написанные Лядовой, исполняли Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Гелена Великанова и другие известные певцы.

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