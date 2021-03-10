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Пианист Мацуев назвал покойную Лядову настоящим самородком

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Народный артист России, пианист Денис Мацуев в беседе с RT прокомментировал известие о смерти народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой.

«Это удивительно светлый человек какой-то невероятной жизнеутверждающей энергии. Мне посчастливилось несколько раз участвовать в совместных мероприятиях, концертах. Я никогда не забуду этот задор, это невероятное чувство юмора и, конечно, самое главное — мелодизм ее музыки, который всегда был узнаваем, всегда заряжал этой энергией. Она была удивительно веселой, доброй», — сказал артист.

Он отметил, что выступления Лядовой пользовались огромным успехом среди публики. По мнению Мацуева, кончина артистки стала серьезной потерей для российской культуры. Он выразил надежду, что творчество певицы будет востребованным среди будущих поколений.

«Ее песни всегда будут жить на сцене, потому что такая музыка должна звучать для оптимизма. Она была настоящий самородок, которая служила сцене и служила нашей культуре», — добавил он.

О смерти Лядовой стало известно ранее в этот день, артистка скончалась на 96-м году жизни.

Лядова оказалась в больнице 27 февраля. Пианистку госпитализировали с 75-процентным поражением легких. На следующий день ее состояние ухудшилось, артистку перевели в реанимацию.

Людмила Лядова окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и другие артисты.

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