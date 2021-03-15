Вложи во благо: банкам запретят брать комиссии с переводов в соцпроекты

Банкам могут запретить взимать комиссию с граждан, которые вкладывают свои деньги в строительство или благоустройство территорий по проектам инициативного бюджетирования . Как выяснили «Известия», такой законопроект Госдума рассмотрит в апреле . Поддержать его готовы в Совете законодателей, профильном комитете парламента и в большинстве фракций. В ЦБ обещали представить свою позицию при обсуждении инициативы в Думе, в банках от оценок воздержались. Эксперты считают, что отмена комиссии повысит желание граждан участвовать в таких проектах, однако финансовые организации вряд ли будут его поддерживать , если на это не будет политической воли.

Буксующая программа

Как сообщили источники «Известий», Госдума планирует в апреле рассмотреть законопроект Московской областной думы «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части введения запрета на взимание комиссионного вознаграждения при внесении инициативных платежей и средств самообложения граждан». Документом предлагается отменить банковский сбор с платежей физлиц, предпринимателей и юрлиц, которые они направляют в бюджеты территорий для решения вопросов местного самоуправления по проектам инициативного бюджетирования .

В 2020 году в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» введено новое понятие «инициативные платежи», говорится в пояснительной записке к документу, которая есть в распоряжении «Известий». Речь идет о средствах, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. Ст. 41 Бюджетного кодекса РФ эти средства сегодня отнесены к неналоговым доходам бюджетов и облагаются банковской комиссией как при внесении платежей, так и в случае их неизрасходования и возврата гражданам, сообщается в записке.

В ней также отмечается, что пожилые люди, малообеспеченные категории граждан болезненно воспринимают любые дополнительные платежи, что снижает привлекательность их участия в этих проектах. В связи с этим авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», «О почтовой связи», «О национальной платежной системе» и запретить взимать эту комиссию.

— Нам очень важно активизировать жителей, чтобы они сами путем голосования принимали решение — какая проблема более важная — и давали поручение власти. Что нужно сегодня — водокачку ремонтировать или дорогу проводить? Но реализация этих проектов подразумевает финансовое участие населения . Речь идет об 1% от суммы проекта или даже меньше. Это немного, но люди будут чувствовать себя хозяевами, — пояснил «Известиям» отвечающий за представление инициативы в Госдуме, глава комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Тарас Ефимов.

По его словам, если граждане платят налоги, то комиссию за это с них не берут, а в данной ситуации государство пытается привлечь людей к добровольным платежам, но с них за это дополнительно взимают средства. Лично с него Сбербанк дважды удерживал суммы в размере 500 рублей по таким инициативным платежам . Парламентарий напомнил, что, согласно поручению президента, к 2022 году с участием инициативных платежей должно распределяться 5% всех местных бюджетов страны.

Как выяснили «Известия», законопроект поддержан Советом законодателей и профильным комитетом Госдумы по местному самоуправлению, которые дали на него свои положительные заключения . Там, правда, указали, что этот вопрос регулируется не законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», а нормами законов «О банках и банковской деятельности», «О почтовой связи», «О национальной платежной системе».

«Учитывая, что предлагаемые изменения направлены на создание благоприятных экономических условий для развития одного из важнейших институтов местного самоуправления, комиссия Совета законодателей поддерживает концепцию законопроекта», — говорится в отзыве, который имеется в распоряжении «Известий».

Правильная мера

В ЦБ не стали давать оценку законопроекту , сообщив «Известиям», что регулятор выскажет свое мнение депутатам «в ходе его обсуждения в Государственной думе».

В Сбербанке заявили, что воздержатся от комментариев этой инициативы, в ВТБ, Россельхозбанке и Альфа-Банке на запрос «Известий» не ответили. Во фракциях Госдумы к инициативе отнеслись положительно.

— Конечно, такой законопроект нужно принимать. Граждане не должны переплачивать деньги за то, что они сами хотят помочь решить те или иные проблемы территорий , — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Согласен с этим мнением зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Получается, что человек готов заплатить 500 рублей, а ему предлагают заплатить такую же сумму банку. Конечно, это неправильно . Я полностью поддерживаю эту инициативу. Со всеми этими комиссиями нужно наводить порядок, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Вложи во благо:1 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Он напомнил о другом законопроекте, который касается отмены банковских комиссий при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг. Инициатива прошла уже второе чтение Госдумы и пока не принята, однако депутатам, по его словам, продолжают поступать жалобы от населения по поводу этих сборов.

Первый зампред комитета по экономической политике, член КПРФ Николай Арефьев и вовсе уверен, что комиссия — это незаконный доход.

— Это деньги за то, что банк их взял у гражданина, но он обязан это делать, исходя из своих функций. Все комиссии нужно запретить, — убежден депутат.

В «Единой России», по инициативе которой был принят закон о народном бюджетировании, обещают дать оценку документу позже.