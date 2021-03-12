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Детей предложили помещать в центры для правонарушителей по просьбе родителей

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В России появилась потребность помещения несовершеннолетних правонарушителей в центры временного содержания не только по решению суда, но и по просьбе родителей. Об этом 12 марта заявил замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибов.

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По его словам, пришло время изменить взгляд на деятельность таких центров.

«Может, провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось, можно скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует», — рассказал Грибов в ходе круглого стола на тему «Работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений в учреждениях временного содержания».

Он подчеркнул, что порой родители не знают, как быть в ситуации, когда ребенок действует вопреки общественным правилам. По мнению Грибова, единственное, что может повлиять на него, — это замещение деструктивной повестки в его голове на позитивную.

Минпросвещения, со своей стороны, готово содействовать МВД, которому подчиняются эти центры, методической помощью и кадрами, добавил Грибов.

Ранее, 3 марта, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил оградить молодежь от провокаций и не допускать вовлечения подростков в незаконные мероприятия.

Он сообщил, что ведомство совместно с Министерством образования и науки организовало работу координационных центров по профилактике экстремизма в молодежной среде. По словам главы МВД, подобные мероприятия «должны постоянно находиться в поле зрения всех заинтересованных органов власти».

В декабре 2019 года МВД сообщало, что за последние десять лет подростковая преступность сократилась в два раза.

В то же время, отмечали в ведомстве, возрастает жестокость и агрессия несовершеннолетних.

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