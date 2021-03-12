Детей предложили помещать в центры для правонарушителей по просьбе родителей

В России появилась потребность помещения несовершеннолетних правонарушителей в центры временного содержания не только по решению суда, но и по просьбе родителей. Об этом 12 марта заявил замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибов.

По его словам, пришло время изменить взгляд на деятельность таких центров.

«Может, провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось, можно скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует», — рассказал Грибов в ходе круглого стола на тему «Работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений в учреждениях временного содержания».

Он подчеркнул, что порой родители не знают, как быть в ситуации, когда ребенок действует вопреки общественным правилам. По мнению Грибова, единственное, что может повлиять на него, — это замещение деструктивной повестки в его голове на позитивную.

Минпросвещения, со своей стороны, готово содействовать МВД, которому подчиняются эти центры, методической помощью и кадрами, добавил Грибов.

Ранее, 3 марта, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил оградить молодежь от провокаций и не допускать вовлечения подростков в незаконные мероприятия.

Он сообщил, что ведомство совместно с Министерством образования и науки организовало работу координационных центров по профилактике экстремизма в молодежной среде. По словам главы МВД, подобные мероприятия «должны постоянно находиться в поле зрения всех заинтересованных органов власти».

В декабре 2019 года МВД сообщало, что за последние десять лет подростковая преступность сократилась в два раза.

В то же время, отмечали в ведомстве, возрастает жестокость и агрессия несовершеннолетних.