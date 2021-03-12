Рапота допустил уход с поста госсекретаря Союзного государства в течение недели

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в пятницу, 12 марта, сообщил, что покинет пост, скорее всего, в течение недели.

«Я думаю, в течение предстоящей недели уже как-то этот вопрос решится. Скорее всего, наверное. Я так предполагаю, потому что идет процесс оформления», — цитирует его «РИА Новости».

Имя своего преемника Рапота называть не стал. По его словам, нового госсекретаря объявит Высший госсовет Союзного государства. Причем это может быть сделано в рабочем порядке, отметил он.

О его планах уйти в отставку сообщалось еще в середине февраля текущего года. Тогда же он заявлял, что где бы он ни работал, его «сердце остается в сфере российско-белорусских отношений».

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года.

В сентябре 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции двух стран. В частности, он предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам и пр.

Рапота занимает должность госсекретаря Союзного государства с декабря 2011 года.