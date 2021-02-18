Рапота заявил о планах покинуть пост госсекретаря Союзного государства
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что планирует завершить работу на своем посту в связи с истечением срока полномочий, передает «БелТА» в четверг, 18 февраля.
Агентство уточняет, что об этом Рапота сообщил журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Как отмечается, окончательное решение в настоящее время еще не принято.
Сам Рапота заявил, что где бы он ни работал, его «сердце остается в сфере российско-белорусских отношений».
Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года.
В сентябре 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции двух стран. В частности, он предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам и пр.
Рапота занимает должность госсекретаря Союзного государства с декабря 2011 года.