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Психолог назвал причину сильной зависимости от электронных сигарет

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Долгое время электронные сигареты позиционировались как один из способов бросить курить, но оказалось, что они вызывают еще большую зависимость. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказал клинический психолог, аддиктолог Михаил Хорс.

По словам эксперта, когда уходит такой дискомфорт, как запах, неприятный вкус во рту, запах от рук, пропадает и дополнительная мотивация к отказу от курения.

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«Эта мотивация называется болевой. Выяснилось: когда исчезла часть дискомфортных состояний, человеку стало гораздо труднее избавиться от курения. Если болевая мотивация ушла, остается целевая, когда человек воодушевлен каким-то результатом будущего своего и идет к нему, как корабль к маяку», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Хорс отметил, что первая задача для курильщика — сформировать целевую мотивацию, то есть ответ на вопрос «Зачем мне бросать курить?» Специалист подчеркнул, что важно поставить цель. А у большинства людей, которые пытаются бросить эту вредную привычку, этой мотивации нет, она не проработана.

«Основная целевая мотивация — это освобождение от зависимости. То есть получение новой, дополнительной грани свободы. Свободы от обязанности постоянно в себя что-то вдыхать. Высасывать этот дым. Свобода от обязанности иметь это в кармане, покупать это», — подчеркнул психолог.

По словам Хорса, курильщику важно понимать, почему он курит. Несмотря на то что большинство людей зачастую используют слово «зависимость», они не осознают курение как зависимость, а себя — как зависимого человека. Когда же к курильщику придет понимание, что он, по сути, является наркоманом, тогда произойдет подключение болевой мотивации, поскольку никто не хочет быть наркоманом, заключил специалист.

Ранее, 10 марта, заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев рассказал, что появлению злокачественных образований способствуют несколько причин, среди них наследственность и курение, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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