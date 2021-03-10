Врач назвал основные факторы риска появления раковых опухолей

Появлению злокачественных образований способствуют несколько причин, среди них наследственность и курение. Об этом 10 марта рассказал заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев.

«Первый — наследственность: многое зависит от генетического материала родителей. Генетические поломки, которые мы накапливаем, могут не проявляться у нас, а у наших детей — да», — цитируют врача «Аргументы и факты».

Например, «поломку» гена BRCA, провоцирующего рак молочной железы, носят мужчины, для них он не опасен, однако они могут передать мутацию своим дочерям.

Вторым фактором риска онколог назвал курение, в том числе пассивное. «Табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и ее генетические параметры», — отметил специалист.

Кроме того, на проявление онкологии влияют алкоголь, малоподвижный образ жизни, переизбыток жареной пищи и острых приправ. Вирусы, хронические воспалительные и эндокринные заболевания также могут провоцировать возникновение опухолей, их нужно своевременно лечить, добавил Жигулев.

Ранее, 9 марта, ученые рассказали о влиянии на развитие рака работы в ночную смену.

Согласно результатам проведенного эксперимента, выяснилось, что нарушение биологических часов человека изменяет экспрессию определенных генов, обеспечивающих защиту от рака.

7 марта хирург-онколог Михаил Маснянкин сообщил, что болезненные ощущения во рту могут быть симптоматикой рака языка.

В числе главных факторов риска развития заболевания эксперт назвал вредные привычки, например курение в сочетании с крепким алкоголем.