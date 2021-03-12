В Кремле назвали «псевдоспециалистами» источники статьи FT о Путине

Статья газеты Financial Times, в которой говорится о якобы «усилении» влияния силовиков на президента России Владимира Путина, основана на мнениях псевдоспециалистов, заявил 12 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Скажем так, это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью», — сказал Песков.

Так он он ответил на вопрос журналиста о материале в Financial Times, где, в частности, говорилось о реакции российских властей на ситуацию с несогласованными акциями.

По словам Пескова, у источников англосаксонских СМИ существенно уменьшилась квалификация специалистов по России.

«К нашему сожалению, понизилась степень понимания реальных процессов в нашей стране, вместе с тем мы готовы терпеливо объяснить желающим то, что у нас происходит», — добавил представитель Кремля.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и крупных российских городах прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального.

10 марта в столичном Главном управлении МВД сообщили о том, что в отношении сотрудников полиции в ходе прошедших несанкционированных мероприятий было совершено 11 преступлений. Еще пять преступлений было совершено в отношении граждан, которые имели противоположную точку зрения.

По словам начальника ГУ МВД города Москвы Олега Баранова, расследование ряда уголовных дел уже завершено, материалы направлены в суды.

В соцсетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять участие в этих акциях, в связи с чем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении подростков в противоправные действия.

Путин на расширенном заседании коллегии МВД России 3 марта призвал реагировать на втягивание детей в незаконные акции. Он подчеркнул, что, «несмотря на хладнокровное использование детей для достижения своих собственных эгоистических «хорьковых» целей», некоторые россияне должны не забывать, что это дети, поэтому «работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья».

В феврале министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что фейковые агрессивные кампании в СМИ расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных странах и провоцируют беспорядки и акты насилия.