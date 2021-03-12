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ЦБ аннулировал лицензию банка «Альба Альянс»

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Центробанк (ЦБ) России 12 марта аннулировал лицензию у коммерческого банка «Альба Альянс».

Ушли в обрыв: ставки по депозитам в ряде банков снизились в феврале
По данным ЦБ, к началу месяца максимальные проценты по вкладам в крупнейших организациях составляют 4,46% годовых

Отмечается, что кредитная организация сама направила в ЦБ ходатайство о ликвидации банка в связи с решением владельца.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В ООО КБ «Альба Альянс» будет назначена ликвидационная комиссия. ООО КБ «Альба Альянс» является участником системы страхования вкладов», — уточняется в заявлении на сайте ЦБ РФ.

По величине активов «Альба Альянс» занимал 282-е место в банковской системе России, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день Центробанк принял решение отозвать лицензию у коммерческого банка «Современные стандарты бизнеса» (КБ «ССтБ»). Причиной для отзыва лицензии стали нарушения банком федеральных законов, а также требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В течение последнего года ЦБ РФ неоднократно применял меры против КБ «ССтБ».

Также ЦБ РФ отозвал лицензию АО КБ «ФорБанк», руководствуясь тем, что ФорБанк неоднократно нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.

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