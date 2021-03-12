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Центробанк отозвал лицензию у ФорБанка

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Центробанк (ЦБ) РФ отозвал лицензию АО КБ «ФорБанк». Об этом стало известно 12 марта из соответствующего приказа, опубликованного на сайте регулятора.

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Банк России принял такое решение в соответствии с пп. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что ФорБанк неоднократно нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ.

В регуляторе отметили, что к кредитной организации на прошедший год не раз применялись меры, ограничивающие привлечение денежных средств вкладчиков.

«(ФорБанк) допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — указано в приказе ЦБ РФ.

Отмечается, что Банк России неоднократно направлял кредитной организации предписания с требованиями дать адекватную оценку рисков и финансового положения. В результате выяснилось, что в ФорБанке существует реальная угроза для интересов кредиторов и вкладчиков.

«В банк «ФорБанк» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — уточнили в ЦБ РФ.

ФорБанк является участником системы страхования вкладов, поэтому клиентам банка будут возвращены вклады в размере 100%, но не более 1,4 млн рублей, за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

В феврале этого года был озвучен прогноз о том, что 33 российских кредитных организации в 2021 году рискуют потерять свою лицензию. Специалисты связали риски дефолта с невосстановившейся после пандемии коронавируса экономикой, а также оттоком средств россиян из вкладов.

2 февраля в Центробанке заявили, что за 2020 год отток депозитов физлиц из российских банков достиг 1,68 трлн рублей. Такой способ сбережения средств стал невыгодным по целому ряду причин, к числу которых относятся постепенное снижение ключевой ставки и сохранение ее значения с июля прошлого года на исторически низком уровне — 4,25% годовых.

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